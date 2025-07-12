4 ضحايا في حادث مرور بالجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية مسعد المنتدبة، مساء هذا اليوم، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة من نوع “هاربين”، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ب قرب مفترق الطرق دلدول في الجلفة.

وخلف الحادث اصابة 4 أشخاص من جنس ذكر تتراوح اعمارهم مابين 15 سنة و26 سنة، من بينهم اثنين في حالة حرجة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلائهم الى مستشفى مسعد الولاية المنتدبة مسعد.

هذا وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.