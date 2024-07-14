4 ضحايا في حادث مرور بالمدية

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الشهبونية في المدية، زوال اليوم الأحد، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 40 ببلدية الشهبونية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية مزودة بقارورة “GPL”، وهذا أمام محطة الخدمات.

وخلف الحادث إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين “6 سنوات و60 سنة”، من كلا الجنسين لهم إصابات مختلفة ومتعددة.

وتم إسعاف الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقله اإلى العيادة المتعددة الخدمات بالشهبونية.