4 ضحايا في حادث مرور بالمسيلة

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم السبت، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 60 باتجاه شنيقل، على مستوى بلدية ودائرة سيدي عيسى بولاية المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة. إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية، ما أسفر عن إصابة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و59 سنة.

وقد تدخلت وحدات الإسعاف التابعة للحماية المدنية في عين المكان. حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل تحويلهم نحو المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.