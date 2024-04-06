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أخبار الجزائر

4 ضحايا في حادث مرور بمستغانم

بقلم عايدة.ع
4 ضحايا في حادث مرور بمستغانم
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أصيب أربعة (04) أشخاص بجروح مختلفة إثر حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 مدخل مدينة مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 00سا10د من أجل حادث إنحراف و إنقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 مدخل مدينة مستغانم.

وخلف الحادث 04 جرحى من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 20 سنة كانوا محصورين داخل السيارة تم اخراجهم بإستعمال المعدات المخصصة و اسعافهم ثم نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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