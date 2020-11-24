4 طلاب جامعيين مهددين بالحبس لاعتدائهم على الشرطة بالألعاب النارية

عالجت محكمة سيدي أمحمد عشية اليوم بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر قضية أربعة طلاب جامعيين، وجهت لهم تهمة العصيان.

وقائع القضية تزامنت مع تتويج فريق بلوزداد بالكأس الممتازة ، حيث قام الطلاب الجامعيين بإحداث فوضى عارمة بشارع بلوزداد ، وإعتدائهم على الشرطة بواسطة الألعاب النارية.

تفاصيل ملف قضية الحال حسب ما جاء في جلسة المحاكمة ، انطلق بعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن بالعاصمة، مفادها وجود مجموعة من الشبان بحي بلوزداد بحوزتهم كمية من الألعاب النارية.

وبعد مداهمة عناصر الشرطة للحي قام المتهمون بأعمال شغب ، حيث قاموا بالإعتداء على عناصر الشرطة بالألعاب النارية.

وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم الموجهة اليهم وصرحوا أن الألعاب النارية ضبطت بحوزة مجموعة شبان آخرين لم تتم متابعتهم.

وطالب المتهمون هيئة المحكمة ببرائتهم التامة من التهم الموجهة إليهم.

وأكدت هيئة دفاع المتهمين أنه تم تلفيق التهم لموكلهم والفاعلين الحقيقين لاذوا بالفرار .

وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمين.

فيما قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل .