4 علامات لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تحدث موقع “إكسبريس”، مع الدكتور ديبوراه لي من صيدلية “دكتور فوكس” على الإنترنت، لمعرفة علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال الدكتور لي إن هناك أربع علامات رئيسية يجب البحث عنها وهي:

القوس الشيخية

عبارة عن قوس رمادي أو أبيض مرئي أعلى وأسفل الجزء الخارجي من القرنية – الغطاء الصافي الذي يشبه القبة فوق مقدمة العين. إنها شائعة جدا عند كبار السن، ولكن ليس لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

وقال لي: “إذا حدث مرض القوس الشيخية في شخص أقل من 40 عاما، فقد يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم”.

وأضافت “مايو كلينك” أنه لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط شحميات الدم العائلي، يحدث هذا القوس أو الحلقة عادة قبل سن 45 ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللويحة الصفراء

وهي عبارة عن كتل بيضاء مائلة للصفرة من المواد الدهنية المتراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفون العلوية والسفلية.

وتظهر حول العينين والأنف وتكون عادة متناظرة.

وقال لي: “اللويحة الصفراء غير ضارة ولكنها قد تحدث مع ارتفاع مستويات الكوليسترول. ويمكن أن تحدث أورام الأوتار الصفراء على مفاصل الأصابع أو الركبتين أو أوتار القدمين”.

انكماش دوبويتران

وهو نوع من تشوه اليد يمكن أن يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال لي: “مع هذه الحالة، هناك شد في الأوتار التي تغذي الإصبعين الرابعة والخامسة، في راحة اليد، بحيث يصعب عليك فردهما عن بعضهما بشكل كامل. وفي النهاية، تنثني الأصابع تماما. وفي الدراسات البحثية، يحدث انكماش دوبويتران في كثير من الأحيان لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

النبضات الغائبة

عندما يفحصك الطبيب، قد يجد نبضات غائبة في أطرافك وهذا يشير أحيانا إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال لي: “إذا استمعوا إلى الشريان المسدود بواسطة سماعة الطبيب، فقد يسمع الطبيب أصواتا غير طبيعية تسمى اللغط. النفخات القلبية، مثل تضيق الأبهر، قد تكون موجودة أيضا”.

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