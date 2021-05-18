يتواجد 4 علماء جزائريين ضمن قائمة أفضل العلماء في العالم حسب ماأعلنته اليوم الثلاثاء الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجية.

وجاء إختيار الـ 4 علماء جزائريين من قبل جامعة ستانفورد التي نشرت تقرير التصنيف العالمي الذي اجرته بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفق ذات الجامعة فقد ضمت القائمة 46 عالما من مختلف الجنسيات من بينهم العلماء الجزائريين الأربعة وهذا نظير كفاءتهم العلمية.

ويتعلق الامر بكل من حورية تريكي وكذا عادل بلوشراني وأيضا عز الدين بوسكسو بالإضافة إلى وليد حمداوي من مختلف الاختصاصات.

وهذا ضمن الترتيب في فئة 2 من أفضل العلماء في العالم.

بالإضافة إلى تلك التي حصل عليها مؤخرًا الدكتور عز الدين بوسكسو، مدير أبحاث الدرجة الاستثنائية وفق رئيسة الاكاديمية علاب ياكير.

أين تحصل على منحة مرموقة لعام 2021، الممنوحة من طرف المجلس الأوروبي للأبحاث.

عن مشروعه الذي تم اختياره في سياق تنافسي للغاية على المستوى الأوروبي الخاص بإعداد المواد الجزيئية لجيل جديد من العضلات الاصطناعية.

ووفق ياكير يتعبر هذا التتويج “علامة اعتراف دولي بالعلوم الجزائرية وشرف لحائزيها”، ومن خلالهم للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا ولكافة البلد.