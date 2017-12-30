تمكّنت عناصر أمن قسنطينة من توقيف 09 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و 37 سنة بينهم أربعة فتيات.

في قضايا تتعلّق أساسا بتكوين عصابة، السّرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض المحظورعن طريق النصب.

وكذا إنشاء وكر للدعارة و ممارسة الرذيلة، حيازة و استهلاك المخدرات و مواد صيدلانية غير مرخّصة لها تأثير عقلي.

وانتحال هويّة الغير إضافة لحيازة أسلحة بيضاء دون رخصة.

وتعود حيثيّات القضايا إلى الثلاثاء الماضي، إثر تلقّي شكوى من شخصين تعرّضا للسّرقة تحت طائلة التّهديد بالسّلاح الأبيض.

من طرف ثلاثة أشخاص استهدفت مبلغ 440000 دج، بعد أن تمّ إيهامهم بعملية بيع لدراجة نارية.

و استدراجهم لمكان معزول بحي الأميرعبد القادر، أين تمت السرقة.

ليتدخل قوات الشرطة و في وقت قياسي وفق معلومات واردة ليتم الوصول إلى معلومات عن هوية الفاعلين و مكان تواجدهم.

ببيت أحد الفاعلين الذي يستغله كبيت لممارسة الدّعارة، ليتمّ إيقاف الفاعلين بالقرب من المنزل.

وتمّ تفتيش المنزل أين عثر على بقية أطراف القضيّة، وحجز قطعة مخدّرات معدّة للإستهلاك وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

وكذا مشطين من دواء ليريكا بهما 19 قرص، وأدوية منع الحمل ومبلغ مالي من عائدات الدعارة يقارب 08 ملايين سنتيم.