4 قتلى إثر اصطدام بين سيارتين في المسيلة

تسبب حادث اصطدام بين سيارتين صبيحة اليوم الخميس في وفاة 4 أشخاص بولاية المسيلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 07سا و 23د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 89 ، بالمكان المسمى منطقة بلعروق، بلدية و دائرة سيدي عامر.

أسفر الحادث عن وفاة 04 أشخاص، بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنتي إطفاء و03 سيارات إسعاف.

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