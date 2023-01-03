4 قتلى اثر انفجار سيارة مفخخة جنوب شرقي نيجيريا

كشفت السلطات النيجيرية، عن مقتل 4 من رجال الأمن بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مسؤولا حكوميا سابقا جنوب شرقي نيجيريا.

وحسب مفوض الشرطة محمد باردي، إن 3 من أفراد الشرطة ومسؤول شبه عسكري قتلوا في هجوم بولاية إيمو على موكب يقل الحاكم السابق إكيدي أوهاكيم.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم نصب كمين للحاكم الذي تمكن من المناورة والهرب.وأن الأربعة كانوا في سيارة أخرى، ووصف الهجوم بأنه انتكاسة مؤسفة لجهود الحكومة في استعادة السلم في بعض الولايات التي ابتليت بالصراع في جنوب شرق نيجيريا.