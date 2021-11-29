4 قتلى في حوادث المرور ووفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز في يوم واحد

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرةن 2570 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن. على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين وشملت التدخلات حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق، و الأجهزة الأمنية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 105 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت وفاة 04 أشخاص وإصابة 97 أخرين بجروح خطيرة تم التكفل بهم وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 10 أشخاص يعانون من إختنقوا بغاز احادي الكربون. بكل من الشلف، أم البواقي، البليدة، عين الدفلى، وسطيف.

وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات المحلية.

كما سجلت ذات المصالح وفاة 3 أشخاص إختنقاقا بالغاز بولاية البليد، ويتعلق الأمر بإمرأة و طفل يبلغان من العمر 29 سنة و3 سنوات. داخل منزل عائلي الكائن بحي “بن عمور” بلدية أولاد إيعيش. ووفاة شخص إثر استنشاقه لغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة بحي طنجة بلدية عموشة ولاية سطيف.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ 09 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. و23 عمليات تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

كما تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد 05 حرائق حضرية ومختلفة ، بكل من ولاية تيبازة، الطارف،تلمسان، قالمة و ولاية البويرة. تسببت هذه الحرائق، بولاية قالمة بإصابة شخص بضيق في التنفس و في تيبازة إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

تدخلات الحماية المدنية الخاصة من أجل الحوادث الخاصة بالتقلبات الجوية

وفيما يخص التقلبات الجوية خلال نفس الفترة ،قامت وحدات الحماية المدنية بتنصيب جهاز أمني عملياتي على مستوى محاور والطرقات والمرتفعات. من أجل مساعدة المواطنين العالقين والمحصورين بسبب تراكم الثلوج خاصة على مستوى ولايات تيزي وزو سكيكدة ، المدية، البويرة و تلمسان.

وبولاية سكيكدة تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنقاذ 5 سيارات عالقة ببلدية أولاد عطية. وشاحنة صغيرة كانت عالقة في مرتفع بالطريق الولائي 132 بسبب تراكم حبات البرد.

كما تدخلت ذات المصالح بولاية المدية من أجل إنقاد شخصين محصورين داخل مركبة بالطريق الولائي رقم 89 بإتجاه العمارية.

وتسببت الثلوج الاخيرة في غلق الطريق البلدي الرابط بين بلدية بونوح المؤدي إلى ولاية البويرة. كما تمكنت من إخراج 06 سيارات بها 15 شخص كانت محصورة في الثلوج .

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