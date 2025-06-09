4 قتلى في حوادث مرور عبر ثلاث ولايات    

سجلت مصالح الحماية المدنية، حوادث مرور متفرقة عبر ثلاث ولايات أسفرت عن 4 قتلى.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 05سا 56د من أجل حادث دهس حافلة لشخص على مستوى الطريق الوطني رقم 04 المنطقة الصناعية أغبال، بلدية ، دائرة وادي تليلات بولاية وهران.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تم تسجيل في حدود الساعة الرابعة صباحاً حادث دهس حافلة لشخص على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب. بالمكان المسمى موايسية، بلدية حمادي، دائرة خميس الخشنة بولاية بومرداس.

أين لقي الضحية صاحب الأربعين سنة مصرعه جراء الحادث، وتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وبولاية تيبازة أسفر حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المدخل الشرقي لتيبازة. بلدية و دائرة تيبازة، عن وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 18 سنة تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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