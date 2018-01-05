4 قتلى في هجوم مسلح بسيناء

تسبب كمين أعده مسلحون في مقتل 3 عناصر من الشرطة على الطريق الدولي غرب مدينة العريش شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش، أن 3 من عناصر الشرطة قتلوا برصاص مسلحين غرب مدينة العريش قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام مصرية، نصب مسلحون كمينا على الطريق الدولي وبدأو في تفتيش سيارت المواطنين

إلى أن وصلت السيارة التي تقل الشرطة الثلاثة وبعد التعرف على هوياتهم أطلقوا الرصاص عليهم ما أدى إلى مقتلهم.

كما أطلق مسلحون النار على سيارة أخرى لمدنيين، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخر بجروح.