4 قتلى وجريحين إثر اصطدام بين سيارتين في تيارت

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب إثنين آخرين إثر حادث مرور خطير وقع اليوم الخميس بولاية تيارت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 14سا 07د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين ، على مستوى الطريق الوطني رقم 77 ، بلدية الرشايقة و دائرة حمادية.

خلّف الحادث وفاة 04 أشخاص وإصابة شخصين من كلا الجنسين، بإصابات متفاوتة الخطورة. تم إسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى المحلي، أما المتوفون فتم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.

