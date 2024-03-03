4 قتلى وجريحان بعد حادث مرور في بوقطب بالبيض

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 6 على بعد 25 كم من بلدية بوقطوب.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا35د ، من اجل حادث أصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 25 كلم من بلدية ودائرة بوقطوب.

وخلف الحادث، حسب ذات البيان وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين تم اسعافهم، ونقلهم الى المستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.