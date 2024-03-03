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أخبار الجزائر

4 قتلى وجريحان بعد حادث مرور في بوقطب بالبيض

بقلم لعرج.ب
4 قتلى وجريحان بعد حادث مرور في بوقطب بالبيض
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لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 6 على بعد 25 كم من بلدية بوقطوب.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد  تدخلت مصالحها على الساعة 16سا35د ، من اجل حادث أصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 25 كلم من بلدية ودائرة بوقطوب.

وخلف الحادث، حسب ذات البيان وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين تم اسعافهم، ونقلهم الى المستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.

رابط دائم : https://nhar.tv/1eR2I
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