4 قتلى وجريحان بعد حادث مرور في بوقطب بالبيض
بقلم لعرج.ب
لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 6 على بعد 25 كم من بلدية بوقطوب.
وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا35د ، من اجل حادث أصطدام شاحنة نصف مقطورة بسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 25 كلم من بلدية ودائرة بوقطوب.
وخلف الحادث، حسب ذات البيان وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين تم اسعافهم، ونقلهم الى المستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.
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