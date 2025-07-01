4 قتلى وجريحان في حادث مرور بأم البواقي

لقي 4 اشخاص حتفهم وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور مميت وقع بالمكان المسمى طريق الوزن الثقيل بلدية عين البيضاء بولاية أم البواقي.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف سيارة متبوع بحريق بالمكان المسمى طريق الوزن الثقيل. بلدية ودائرة عين البيضاء.

حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة شخصين آخرين تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

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