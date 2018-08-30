4 قتلى وجريحين في حادث مرور في قسنطينة

تسبّب حادث مرور صباح اليوم الخميس، بولاية قسنطينة في مقتل 4 أشخاص فيما تعرض اثنين آخرين لجروح.

وحسب بيان للحماية المدنية فإنّ قطاع للحماية المدنية قيطوني مراد بلدية ديدوش مراد والوحدة الثانوية حوادق محمد بلدية زيغود يوسف.

تدخّلت اليوم في حدود السّاعة السادسة إلا عشر دقائق صباحا على مستوى الطريق الوطني رقم 03 بالمكان المسمى الشرايط واد الناشف بلدية ديدوش مراد.

من أجل حادث مرور يتمثل في إصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية ، خلف 04 ضحايا.

من جنس ذكر يبلغون من العمر 40 سنة متوفين بعين المكان.

كانوا على متن السيارة وضحيتين من جنس ذكر يبلغان من العمر 64 و31 سنة لهما إصابة بالرجلين أسعفا بعين المكان و نقلا إلى مستشفى ديدوش مراد.

فيما تمّ نقل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.