4 قتلى وفقدان 159 شخصا في انهيار مبنى سكني في فلوريدا

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، أن حصيلة المفقودين جراء إنهيار مبنى سكني مكوّن من 12 طابقا إرتفعت إلى 159 شخصا. بالإضافة إلى أربعة قتلى.

وأكدت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين اليوم الجمعة أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في مدينة سيرفسايد لا تزال مستمرة، معربة عن أمل السلطات في إنقاذ ناجين. وأشار مسؤول في خدمة إطفاء الحرائق المحلية، إلى أن رجال الإنقاذ سمعوا الليلة الماضية أصواتا من تحت الأنقاض. ويبذل مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ جهودا للبحث عن ناجين.

وشيدت البناية المؤلفة من 12 طابقا عام 1981، وفيها أكثر من 130 وحدة سكنية. نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.

ولم تتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله وإن مبنى مجاورا تحت الإنشاء. وتولت شرطة مقاطعة ميامي التحقيق في سبب الانهيار. وقالت إدارة الإنقاذ وإطفاء الحرائق بالمقاطعة إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع الحادث.