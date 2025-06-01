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أخبار الجزائر

4 قتلى و أربعة جرحى إثر اصطدام بين سيارتين بالجلفة

بقلم أمينة داودي
4 قتلى و أربعة جرحى إثر اصطدام بين سيارتين بالجلفة
صورة من الأرشيف
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة اليوم الأحد. إثر اصطدام بين سيارتين في ولاية الجلفة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 12سا00د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. بالطريق الوطني رقم 01 اتجاه تقرت حوالي 50 كلم من بلدية و دائرة مسعد.

خلّف الحادث وفاة 04 أشخاص تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 04 آخرين بجروح تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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