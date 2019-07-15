عاجل

4 قتلى و 8 جرحى في حادث انحراف شاحنة اثناء إحتفالات فوز المنتخب الوطني في جيجل

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
4 قتلى و 8 جرحى في حادث انحراف شاحنة اثناء إحتفالات فوز المنتخب الوطني في جيجل
بقلم وافي مهاجري

أسفر حادث مرور أليم 4 قتلى و 8 جرحى في حادث انحراف شاحنة اثناء إحتفالات فوز المنتخب الوطني في جيجل.

الحادث وقع اثر انحراف شاحنة كانت تقل الأنصار بسيدي عبد العزيز  ولاية جيجل، ونقلو الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتوري بالميلية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com