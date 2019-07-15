أسفر حادث مرور أليم 4 قتلى و 8 جرحى في حادث انحراف شاحنة اثناء إحتفالات فوز المنتخب الوطني في جيجل.

الحادث وقع اثر انحراف شاحنة كانت تقل الأنصار بسيدي عبد العزيز ولاية جيجل، ونقلو الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتوري بالميلية.