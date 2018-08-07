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4 قتلى و 9 مفقودين بعد انفجار بمنجم للفحم في الصّين

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4 قتلى و 9 مفقودين بعد انفجار بمنجم للفحم في الصّين
بقلم إيمان ض

لقي أربعة أشخاص مصرعهم ولا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين جراء انفجار بمنجم للفحم في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين.

وفقا لما أعلن عنه مصدر رسمي اليوم الثلاثاء .

ووقع الإنفجار في منجم زيموجيا للفحم الذي تديره شركة خاصة بمدينة بانتشو ليل الإثنين إلى الثلاثاء.
وهو منجم تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف طن سنويا.
وذكر المصدر ذاته، أنّ سبب الإنفجار غير معلوم حتى الآن وأنّ أعمال الإنقاذ جارية حاليا.
ويأتي هذا الحادث بعد مقتل 11 شخصا في جوان الماضي على إثر انفجار بمشروع لتعدين الحديد الخام.

في لياونينغ بشمال شرقي الصين.


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