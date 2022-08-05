4 قتلى و14 جريحا في إنحراف سيارة رباعية الدفع بين عين قزام و تمنراست

لقي 4 أشخاص حتفهم فيما أصيب 14 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع بين عين قزام و تمنراست. بالضبط 165 كلم عن عين قزام تجاه تمنراست.

وتمثل الحادث في إنقلاب وإنحراف سيارة رباعية الدفع كانت تقل مهاجرين افارقة. وخلف 4 وفيات و19 جريح من بينهم جزائريان.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية لعين المكان من أجل إسعاف الجرحى ونقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث.

كما ان حصيلة الوفيات مرشحة الارتفاع بسبب خطورة الإصابات.