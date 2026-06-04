4 قتلى و193 جريحا في حوادث مرور والغرق خلال يوم واحد

توفي 4 أشخاص وأصيب 193 آخرين إثر حوادث المرور والغرق خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3370 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح 171 تدخلا ، أسفرت عن 193 جريحًا و2 حالة وفاة.

أما حوادث الغرق فسجلت ذات المصالح 135 تدخلا، أسفرت عن انقاذ 108 شخص، و2 حالة وفاة.

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