سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5 حوادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البليدة بوفاة شخص وإصابة 13 آخرين بجروح إثر حادثي مرور.

و من جهة أخرى قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة بتحويل جثة شخص يبلغ من العمر 45 سنة.

لقي حتفه جراء تسربات غاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز سخان الماء.

في حين تم إنقاذ 9 أشخاص اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون عبر ولايات الجزائر، النعامة، وميلة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، على إثر إنهيار جزئي لسقف منزل متكون من طابقين بشارع عبد القادر مجال بالقصبة

أين تسبب في إصابة 5 أشخاص بجروح، تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا.