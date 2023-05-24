4 قتلى و3 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين بالمدية

تسبب حادث مرور وقع اليوم الأربعاء في وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث تسبب في إصطدام بين سيارتين سيارة نفعية وسيارة سياحية بالمكان المسمى عين السبع طريق وطني رقم01 القديم بلدية ودائرة قصرالبخاري بالمدية.

كما خلّف الحادث 04 وفيات ضحية الأولى جنس ذكر 43سنة. الضحية جنس أنثى 41سنة. الضحيتان جنس أنثى 04 و05سنوات. مع تسجيل ثلاث إصابات 02جنس ذكر 40 و66سنة و واحدةجنس أنثى 36سنة لهم إصابات مختلفة.

تم إسعاف الضحايا ونقل الجثث الى مستشفى قصرالبخاري.