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4 قتلى و4 جرحى في حادثي مرور خطيرين بتبسة

أخبار الجزائر
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4 قتلى و4 جرحى في حادثي مرور خطيرين بتبسة
بقلم أمينة داودي

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة في حادثي مرور على الطريق الوطني رقم 10 بتبسة.


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