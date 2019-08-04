4 قتلى و4 جرحى في حادثي مرور خطيرين بتبسة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة في حادثي مرور على الطريق الوطني رقم 10 بتبسة.
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أسفر حادث مرور ببلدية بوعاتي عن إصابة 16 شخصا إثر اصطدام شاحنة لنقل عمال جني الطماطم بشجرة.
كما نقل 9 أشخاص من بين الجرحى إلى مستشفى…
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهما امرأة ، في حادث انحراف سيارة من نوع " رونو لاقونا"، واصطدامها بجسر في…
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