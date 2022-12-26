4 قتلى و52 مصابا في حادث غرب كندا

ذكرت السلطات المحلية الكندية أن أكثر من 50 شخصا دخلوا المستشفيات في أنحاء غرب كندا يوم السبت بعد حادث حافلة على طريق سريع عشية في كولومبيا البريطانية.

وأعلن وزير الصحة في كولومبيا البريطانية، أدريان ديكس، الأحد ، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

لا تزال أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الذي تأثرت فيه هذه المقاطعة لمدة أسبوع بالتحذيرات من العواصف الشتوية. التي تسببت في تساقط الكثير من الثلوج ، بما في ذلك في المنطقة التي وقع فيها الحادث. على بعد 3 ساعات بالسيارة من شرق فانكوفر.

ونقل الضحايا الـ 52 الى اربع مستشفيات مختلفة وهي هيئة الصحة الاقليمية والصحة الداخلية. مشيرة على تويتر الى انها حشدت موظفين في قطاعات العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة الكندية في بيان في وقت متأخر الأحد “فور الوصول. تم تقييم وعلاج 36 مريضا من إصابات تتراوح بين خطيرة إلى طفيفة”.

وتواجه كندا سلسلة من العواصف الشتوية التي تؤثر على البلاد من الشرق إلى الغرب. في أونتاريو، أدت الظروف القاسية إلى خروج قطار شحن عن مساره يوم السبت. مما أدى إلى إلغاء جميع القطارات بين تورنتو وأوتاوا وتورنتو ومونتريال.