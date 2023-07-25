4 قتلى و7 جرحى إثر انقلاب سيارة رباعية بتمنراست

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم في وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة في تمنراست.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تمنراست، من أجل حادث مرور مميت على الساعة الـ 8و36د. حيث وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 95 كلم من الوحدة بإتجاه ولاية عين ڨزام.

وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس رباعية الدفع . كان على متنها 11 شخص. و أسفر عن وفاة 04 أشخاص في عين المكان و إصابة (07) آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وقد تم التكفل بهم و إسعافهم في عين المكان من طرف إسعافات الحماية المدنية ونقلها إلى المستشفى