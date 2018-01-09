4 قُصَّر ضمن شبكة تسرق المنازل والمساجد بالبليدة

أوقف أفراد الأمن الحضري الخامس بالبليدة 8 أشخاص، قاموا بسرقة منزل ومسجد في طور الإنجاز، ببلدية بوعرفة ولاية البليدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فقد تم توقيف العصابة بناءً على شكوى تقدم بها مواطن لدى عناصر الأمن التابعين للأمن الحضري الخامس بالبليدة، تفيد بتعرض منزله في طور الإنجاز للسرقة.

تنقل عناصر الأمن على الفور لمباشرة التحريات بخصوص هذه القضية، أين تبين أن المنزل تعرض لكسر قفل الباب الخارجي.

حيث إستولى الفاعلون، على محمول كهربائي، وخزان بنزين خاص بالزوارق البحرية، إضافة الى أدوات كهربائية.

تم فتح تحقيق في القضية، والذي أسفر على تحديد الفاعلين البالغ عددهم ثمانية أشخاص من بينهم أربعة قصر.

بيّن التحقيق أنهم قاموا بسرقة مطرقة حديدية من داخل مسجد في طور الإنجاز.

تم إنجاز ملف قضائي ضد جميع الموقوفين وتقديمهم إلى النيابة التي أمرت بوضعهم رهن المؤسسة العقابية.