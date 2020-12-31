4 لاعبين جزائريين يتنافسون على جائزة “فرانس فوتبول”

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن المرشحين الـ 10 لجائزة أفضل لاعب مغاربي التي تقدمها المجلة الفرنسية.

وكانت “فرانس فوتبول” قد نشرت في وقت سابق أول خمس أسماء والتي ضمت كل من “بن رحمة” و”بن ناصر“.

وفي الجزء الثاني من المرشحين تواجد أيضا “رامي بن سبعيني” و”رياض محرز“.

وفي ما يلي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب مغاربي:

رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)

اسماعيل بن ناصر (ميلان – الجزائر)

رامي بن سبعيني (بروسيا مونشنغلادباخ – الجزائر)

سعيد بن رحمة (وست هام – الجزائر)

حكيم زياش (تشيلسي – المغرب)

أشرف حكيمي (إنتر ميلان – المغرب)

ياسين بونو (إشبيلية – المغرب)

سفيان مرابط (فيورونتينا – المغرب)

علي معلول (الأهلي المصري – تونس)

الياس صخيري (كولن – تونس)