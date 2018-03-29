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4 لاعبين من العميد يغيبون عن مواجهة البليدة

الرياضة
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4 لاعبين من العميد يغيبون عن مواجهة البليدة
بقلم كريم.تيغرمت

استقر مدرب مولودية الجزائر، بيرنار كازوني، على قائمة الـ18 لاعبا المعنيين بمباراة اتحاد البليدة المقبلة، والتي شهدت غياب أربعة لاعبين من الفريق.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن بيرنار كازوني، قرر إبعاد كل من بوهنة، وقاصدي، اللذان سيلعبان مع الفريق الرديف.

من جهة أخرى، سيغيب كل من بدبودة، وأمادا، بسبب الإصابة، بينما سيعود شاوشي لتشكيلة العميد، بعد انتهاء التزاماته مع المنتخب الوطني.

وضمت قائمة الـ18 لاعبا، التي كشف عنها كازوني، كل من: شاوشي، شعال، حشود، بولخوة، عزي، دمو، ميباراكو، قراوي، ديانغ.

درارجة، المؤذن، تبي، أماشي، بالغ، نقاش، سويبع، شريف الوزاني، بن دبكة.


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