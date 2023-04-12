4 ماركات عالمية تصنع منتوجاتها في الجزائر هذا الشهر

أكد المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ألجكس “algex ” بوزارة التجارة، عبد اللطيف هواري، أن الجزائر ستكون منصة لتصدير الماركات العالمية المنتجة محليا نحو الأسواق الخارجية.

وأشار المدير الفرعي لمتابعة و دعم الصادرات والمكلف للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أن عدة ماركات عالمية تسعى إلى الإنتاج داخل الوطن. مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع هذه العلامات هو نتيجة سياسة تبنتها الدولة الجزائرية خلال السنوات الـ3 الماضية لاسيما في مجال تأطير التجارة الخارجية .

كما أوضح هواري، أن السنة الماضية شهدت تنظيم عدة لقاءات مع المتعاملين الناشطين في هذا المجال على مستوى وكالة ألجكس. و كذلك على مستوى مقر وزارة التجارة للتفكير معا كإدارة وكسلطات عمومية من أجل الإنتاج داخل الوطن لاسيما مع دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ .

وكشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات عن 4 شركات ستدخل حيز الإنتاج إبتداءا من الشهر الحالي. و 16شركة أخرى في مفاوضات جد متقدمة.

كما أشار المتحدث، إلى أن هذا الاستثمار سوف يعرف تنافسية كبيرة للمنتجين المحليين بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات على المستوى الدولي. لاسيما من جانب التسويق ، التصميم و التصدير .

و أضاف أن شركة “ديكاتلون decathlon” دخلت مجال الإنتاج حيث تملك 18 منتوجا يسوق تحت علامة “صنع في الجزائر”. و سوف يتم توسيع تشكيلة المواد المنتجة محليا إلى أكثر من 80 منتوجا قبل نهاية السنة. إضافة إلى منتوجات أخرى من ملابس رجالية و نسائية و ملابس أطفال و أحذية و حقائب بمختلف الأنواع و الألوان .

كما أضاف أنه قبل نهاية السنة ستكون إحدى الشركات منصة لتصدير منتجاتها نحو دول و عواصم أوروبية. وعدة محلات لماركات عالمية تسعى لاستقبال منتوج صنع في الجزائر قبل نهاية سنة 2023.

ويقول ضيف الصباح أن” القيمة المضافة التي تقدمها هذه الماركات العالمية هو إضفاء تنافسية كبيرة على قطاع النسيج بالجزائر”. و”محاولتنا كقطاع الرفع من نسبة الإدماج وتحديد عدة معايير من أجل التسويق داخل الوطن”. و”توسيع شبكة التوزيع في مختلف ولايات الوطن لتوصيل هذه المنتوجات”.

شركة تايال قادرة على تلبية حاجيات المتعاملين

و بالنسبة لشركة تايال للأنسجة فأكد عبد اللطيف هواري أنها قادرة على تلبية حاجيات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال. و التوجه نحو التصدير. داعيا إلى توسيع استثمارات شركة تايال في مختلف الولايات حتى يكون هناك إنتاج بكميات كبيرة يلبي حاجيات السوق الوطنية بالدرجة الأولى. و التوجه فيما بعد نحو التصدير لتحقيق مبالغ محترمة بالعملة الصعبة .

و بخصوص فعاليات الصالون الوطني للمنتجات النسيجية و الألبسة و الأحذية و المتواصل إلى غاية 19 أفريل فأوضح المتحدث، أن الهدف من تنظيم هذا المعرض التجاري للبيع. لاسيما في العشر الأواخر من شهر رمضان هو مساعدة العائلات الجزائرية على اقتناء ملابس العيد بأسعار جد تنافسية. حيث خصص العارضون تخفيضات بأكثر من 50 بالمائة على كل المنتجات.