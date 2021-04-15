4 مباريات مصيرية لـ “محرز” في 15 يوما !

الرياضة
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4 مباريات مصيرية لـ “محرز” في 15 يوما !
بقلم أمير بهلول

“مانشستر سيتي” بقيادة “محرز” تنتظره مباريات صعبة في الأسبوعين المقبلين سواء على المستوى المحلي أو القاري.

البداية ستكون يوم 17 أفريل المقبل، أين سيواجه رفقاء “محرز” نادي “تشلسي” في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويوم 21 أفريل المقبل، سيخوض مانشستر سيتي مباراة مهمة في البطولة الإنجليزية أمام “أستون فيلا”.

بعدها سيخوض أشبال “غوارديولا” نهائي كأس الرابطة أمام “توتنهام” يوم 25 أفريل.

وسيختم الفريق الإنجليزي شهر أفريل بمواجهة من العيار الثقيل في حديقة الأمراء أمام “باريس سان جيرمان” في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم 28 أفريل.


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