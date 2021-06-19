4 مدن جزائرية ضمن TOP 10 للمناطق أعلى درجة حرارة في العالم

كشف تقرير موقع “Eldoradowheatger ” دخول 4 مدن جزائرية ضمن قائمة المناطق التي سجلت أعلى درجة حرارة في العالم. ووفق ذات الموقع المتخصص في الأحوال الجوية فقد إحتلت مدينة تڨرت المرتبة الثانية بدرجة حرارة وصلت إلى 47.4 بعد “إيخيدو نويفو ليون ” المكسيكية بـ 47.6 درجة.

في حين إحتلت ورڨلة المرتبة الخامسة بدرجة حرارة وصلت إلى 47 درجة مئوية بينما مدينة حاسي مسعود بلغت درجة الحرارة فيها 46.9 درجة مئوية. وجاءت مدينة ان صالح جنوب الجزائر في المرتبة الثامنة بدرجة حرارة وصلت إلى 46.2 .

وأوضح ذات التقرير أن درجات الحرارة المسجلة إلى غاية الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت بتوقيت الجزائر. وهذا فيما يخص المدن الجزائرية.

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