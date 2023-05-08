4 مراكز متقدمة لمكافحة الحرائق بتيزي وزو ابتداء من جوان

ستعرف ولاية تيزي وزو ابتداء من جوان المقبل وضع أربعة مراكز متقدمة لمكافحة الحرائق، حيز الخدمة. في إطار الجهاز الولائي لمكافحة حرائق الغابات، وفقا لما علم اليوم الأحد من المديرية المحلية للحماية المدنية.

كما ستنصب هذه المراكز المتقدمة لمكافحة الحرائق والمكلفة بالتدخل مباشرة بعد الإعلان عن حريق. على مستوى مدارس ابتدائية تابعة لبلديات آيت يحيى موسى ومقلع ومعاتقة وإيفرحونن. المصنفة كمناطق معرضة بدرجة كبيرة إلى خطر الحرائق، حسب المصدر.

في حين، يرتقب تزويد هذه المراكز الموجهة للتدخلات الأولية، بوسائل بشرية ومادية تابعة للفرقة المتنقلة للحماية المدنية. حيث ستضطلع بدور أساسي في مكافحة الحرائق، في انتظار وصول تعزيزات الوحدات العملياتية المجاورة.

وفي نفس السياق، يرتقب أيضا إنجاز مهبط للطائرات المروحية مجهز خصيصا للنقل بالمروحيات. بالإضافة إلى مدرج لطائرات “الكنادار” التي تستعمل مياه البحر لإطفاء الحرائق.

وأشار المصدر إلى الانجاز المرتقب لمهبط للمروحيات ومدرج للطائرات بتابوقيرت. على مستوى الطريق الوطني رقم 12 وعلى مستوى محور الطريق السريع شرق-غرب، على حدود ولاية البويرة.