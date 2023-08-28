4 مرشحين لرئاسة “الفاف”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تقدم 4 مرشحين، لسباق رئاسة “الفاف” خلفا للرئيس المستقيل جهيد زفيزف.

وانتهت عصر أمس الأحد، المهلة التي حددتها “الفاف” من أجل إيداع ملفات الترشح لتولي منصب رئيسا للاتحاد.

وأبرزت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن 4 مرشحين أودعوا ملفات ترشحهم، ويتعلق الأمر بكل من وليد صادي وعبد الكريم مدوار وإيغيل مزيان، بالإضافة إلى قدور ضيف.

وأشارت ذات الهيئة، إلى أن إيغيل مزيان، أودع ملفا يضم 18 عضوا، فيما ضم ملف عبد الكريم مدوار 17 عضوا، و16 عضوا بالنسبة لوليد صادي، في حين قدم الاسم الرابع قدور ضيف ملفا واحدا.

وذكّرت “الفاف” بأن اللجنة الانتخابية ستجتمع اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، من أجل دراسة ملفات الترشح، على أن يتم الأربعاء الإعلان عن الأسماء المقبولة.

مضيفة بأن تقديم الطعون سيكون يوم الـ 31 أوت الجاري ويومي الـ 3 والـ 4 سبتمبر الداخل، والتي سيتم دراستها يومي الـ 5 والـ 6 من نفس الشهر.

بينما سيتم الإعلان يوم الـ 7 سبتمبر القادم، عن القائمة النهائية للمرشحين، على أن يختار رئيس “الفاف” الجديد يوم الـ 21 من ذات الشهر، على هامش انعقاد الجمعية الانتخابية.