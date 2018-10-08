4 مسبوقين يتداولون على اغتصاب أم لطفلين في ورڤلة !

ارتكبوا عدّة جرائم في تڤرت وحاسي مسعود

تمكن عناصر الأمن الحضري السادس بولاية ورڤلة، أمس، من توقيف أخطر أربعة مجرمين مبحوث عنهم قضائيا، لارتكابهم العديد من الجرائم عبر عدة مناطق، منها تڤرت وحاسي مسعود وورڤلة.

عملية توقيف المجرمين الأربعة تمت بعد ورود معلومات لمصالح الأمن الحضري السادس بورڤلة عن تواجد أربعة مجرمين في إقليم الاختصاص، وتحويلهم لبعض المناطق المهجورة لنقاط من أجل التخطيط لجرائمهم.

ليتم على الفور التحري عن المعلومات وتحديد المشتبه فيهم بدقة والتدخل في الوقت المناسب، لتسفر العملية عن توقيف أربعة شباب مشبوهين أعمارهم في العشرينيات.

وخلال التحقيق مع الموقوفين بمقر الأمن الحضري السادس تبين أنهم مجرمون خطيرون مبحوث عنهم قضائيا، لتورطهم في السرقة بالتعدد مع توافر ظرف الليل واستعمال العنف.

فضلا عن تورط ثلاثة منهم في جناية الفعل المخل بالحياء، التي راحت ضحيتها سيدة متزوجة في الثلاثين من العمر وأم لطفلين، تم اغتصابها جماعيا والاعتداء عليها وسلبها ما تملك ورميها في الطريق، وهي في حالة يرثى لها.

مما جعلها تدخل العناية المركزة لمدة طويلة قبل السماع إلى إفادتها لدى مصالح الأمن.

وعقب استكمال كافة إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد الموقوفين الأربعة، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أوامر إيداع المؤسسة العقابية.