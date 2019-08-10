4 مسلحين يقتحمون محل مجوهرات بباتنة ويسطون على حلي بقيمة 1.5 مليار

أخبار الجزائر
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4 مسلحين يقتحمون محل مجوهرات بباتنة ويسطون على حلي بقيمة 1.5 مليار
بقلم سعيد حريقة

اهتز صبيحة اليوم سكان بلدية عين التوتة، بباتنة، على وقع حادثة سرقة هوليودية، من تنفيذ 4 مجهولين مقنعين ومسلحين.

وقام الجناة بركن سيارتهم السياحية، واقتحام المحل، صباحا، بعد محاولة الاعتداء على صاحبه، حيث نجا من القتل بأعجوبة.

بعدها، شرع المعتدون في كسر زجاج الواجهة وسرقة المجوهرات، ثم المغادرة لوجهة مجهولة.

وخلفت الحادثة غليانا شعبيا، بسبب الانتشار الكبير لظاهرة السرقة بمدينة عين التوتة، على غرار اقتحام قاعة رياضية وسرقة بعض أغراضها.

وعليه طالب قاطنو المنطقة بتوفير الأمن، لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم.

وتنقلت مصالح الشرطة العلمية إلى موقع الجريمة، وفتحت تحقيقا للكشف عن هويات الفاعلين وتوقيفهم.


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