4 ملاعب لاحتضان مواجهات ربع نهائي كأس الجزائر

اختارت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، 4 ملاعب من أجل احتضان لقاءات الدور ربع النهائي.

وتجرى اليوم الأحد، قرعة الدورين ثمن وربع نهائي السيدة الكأس، في نسختها الخاصة بموسم 2023/2024.

ومثلما هو معلوم ستستفيد الأندية التي تسحب أولا في الدور ثمن النهائي من أفضلية الاستقبال. بينما ستجرى لقاءات ربع النهائي، بملاعب محايدة.

وكشفت “الفاف” بأنه قد تم اختيار 4 ملاعب لإحتضان هذا الدور، ويتعلق الأمر بميلود هدفي بوهران، 19 ماي 1956 بعنابة، الشهيد الحملاوي بقسنطينة، و5 جويلية بالعاصمة.

للإشارة فإن خطوة برمجة مواجهات ربع النهائي في الملاعب المذكورة سالفا، جاء بهدف ضمان توفير تقنية “الفار” خلال هذا الدور.