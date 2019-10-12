4 ملايير في خزينة الحراش بفضل بونجاح!

ستكون خزينة إتحاد الحراش على موعد مع الإستفادة من مبلغ ضخم يتجاوز الـ4 ملايير سنتيم، بفضل لاعبها الأسبق بغداد بونجاح.

وكشفت العديد من وسائل الإعلام التونسية، بأن إدارة النجم الساحلي التونسي، ستمنح قيمة 222 ألف أورو للفريق العاصمي قريبا.

ويُمثل هذا المبلغ حق “الحرارشة” من صفقة إنتقال إبن الباهية لصفوف السد القطري، والتي كانوا يدينون بها للتوانسة منذ سنوات.

وكانت إدارة “ليتوال” ترفض منح الطرف الجزائري مُستحقاته، قبل أن تتراجع بعد طول إنتظار خوفا من تعرضها لعقوبات الفيفا.

يُذكر بأن مُسيري “الصفرا” إشتكوا بالتوانسة لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إسترجاع حقوقهم كاملة غير منقوصة.