4 ملايين أورو تفتح لـ”فارس” أبواب هذا الفريق

توصل الدولي الجزائري، محمد سليم فارس لإتفاق رسمي مع نادي “سبال” الإيطالي، والذي سيُمكنه من الإستمرار لموسم جديد في “الكالتشيو”.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” بأن اللاعب مُتعدد المناصب، سيُغادر فريقه “هيلاس فيرونا” مُقابل إستفادة هذا الأخير من 4 ملايين أورو.

وحسب ذات المصدر، فإن الطرفين سيُعلنان عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة، في إنتظار إنهاء جميع التفاصيل القانونية للعقد الجديد.

يُذكر بأن اليساري الصاعد، متواجد في بلاد البيتزا منذ ستة سنوات كاملة قضاها مع “الهيلاس” مابين الأصناف الصغرى وفئة الأكابر.