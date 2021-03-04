4 ملايين عملية دفع عبر الانترنيت خلال 2020

أكد المدير المركزي بمديرية البريد، أنه تم تسجيل قفزة نوعية بعدد العمليات والمبالغ المتداولة في إطار الدفع عبر الانترنيت خلال 2020.

ونوه، أيوب حاج أحمد، في تصريح للإذاعة الجزائرية، بالتقرير الأممي الذي أبرز مكانة الجزائر في مجال الدفع الإلكتروني.

وأشار المتحدث، إلى تسجيل أزيد من 4 ملايين عملية دفع عبر الإنترنيت خلال 2020 مقارنة بـ671 ألف عملية عام 2017.

وتم إحصاء –يقول حاج أحمد- أزيد من أربعة ملايير دينار، تم تداولها عبر النظام ذاته مقارنة بمليار دينار عام 2019.

بالنسبة لاستعمال نهائيات الدفع الإلكتروني،كشف المدير،أن المبالغ المتداولة،عبر هذه الأجهزة بلغت 2020 أزيد من مليون دينار،مقارنة بـ116 ألف دينار 2017.

وتحصي مؤسسة بريد الجزائر أزيد من 4500 نهائي دفع ويتم حاليا توزيع أزيد من 1200 نهائي دفع.

ويشدد المتحدث، أن من بين التحديات الكبرى للقطاع حاليا هي كيفية الوصول إلى تعميم نهائيات الدفع الإلكتروني لدى كل المتعاملين.