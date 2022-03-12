كشف البروفيسور عدلان زعموش أخصائي الأمراض الداخلية، اليوم السبت، أن الجزائر تحصي 4 ملايين مريض بالسكري.

واكد زعموش لإذاعة قسنطينة، أن 4 ملايين مريض بالسكري في الجزائر، اضاقة الى 5 ملايين مصاب بمرض إرتفاع الضغط الدموي.

كما أوضح البروفيسور أنه من سنوات 2000 الى يومنا هذا يوجد نوع واحد من مرضى السكري ممن يستعملون الانسولين اربع مرات ولديهم صعوبات في الصيام.

مشيرا الى أن الدراسات القديمة تفيد بنسبة ما بين 25 الى 30 % من مرضى. السكري من النوع الاول يصومون رغم علمهم بخطورة الصيام عليهم.

بالمقابل أكد أن الطبيب يقوم بدارسة فوائد الصيام ومضاعفاته على المرضى المزمنين قبل أخذ قرار الصيام من عدمه.

وأضاف:” الطبيب وحده من يقرر إن كان الشخص قادر على الصيام ورأي الدين صريح في هذه الحالة.”

الى جانب ذالك نّوه ذات المتحدّث، الى أن البرتوكول العلاجي الخاص بمرضى السكري شهدا تطورًا كبيرا خصوصا في نوعية الأدوية.

مضيفا أن نوعية الدواء وجرعاته تأخذ بعين الاعتبار في قرار السماح بالصيام من عدمه.

كما أن طريقة وكيفية التعامل مع مضاعفات الصيام لدى المرضى المزمنين تؤثر بشكل كبير في السماح بالصيام من عدمه.

بالمقابل أوضح أن التخوف الكبير لدى مريض السكري هو الانخفاض في نسبة السكر في الدم خلال فترة الصيام.

وتابع:”السماح بالصيام من عدمه تدخل في اطار تفادي الأثر الصحي على المريض.”

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