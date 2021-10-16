4 ملايين مشترك في الانترنت الثابت و39 مليون بالنقال

قدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضا حول وضعية الاتصالات بالإنترنت وخطة العمل لتحسينها. وأشار الوزير إلى ان عدد المشتركين الإنترنت الثابت يزيد عن 4 ملايين أي ما يعادل 44% من الأسر. في حين حوالي 39 مليون مشترك في الإنترنت بالهاتف النقال، أي ما يعادل 90% من السكان.

4 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت وحوالي 39 مليون مشترك بالنقال

وخلال إجتماع الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أوضح الوزير ان قطاعه يعتمد على مجموعة من الأعمال التي يتعين إنجازها أوالتي توجد قيد الإنجاز بالفعل. لاسيما تطوير الوصلات الدولية وقدرات الشريط الدولي الـمار وشبكة النقل الوطنية. وكذا تحسين سرعة تدفق الشبكات النقالة.

كما انه قطاعه يهدف إلى تحسين جودة الاتصالات لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين والـمؤسسات العمومية، وتعميم الولوج الـمتكافئ إلى الإنترنت ذات التدفق السريع والسريع جدًا، في كل مكان وللجميع.