4 ملايين منحة لعمال «الجوية الجزائرية»!

القرار جاء بعد إلغاء تأجير طائرات خلال موسم الحج والاصطياف

بخوش علاش لـالنهار: «10 ملايين دولار سيتم تقاسمها مع العمال»

كشف رئيس المدير العام للخطوط الجوية، بخوش علاش، أن الإدارة قررت توزيع منح تحفيزية على عمال الجوية والمقدر عددهم 10 آلاف عامل، وذلك من الميزانية التي خصصتها الجوية لاستئجار طائرات من دول أجنبية في حال تم تسجيل اختلالات على مستوى طائراتها.

وأكد، بخوش علاش، في اتصال مع $، أمس، أنه تم تخصيص حوالي 10 ملايين دولار، أي بمعدل 180 مليار دينار، وهو المبلغ المخصص لكراء الطائرات خلال الصائفة الحالية لنقل الحجاج وأفراد الجالية، غير أنه تم إلغاء هذه العملية، وهو ما جعل الإدارة تفكر في منح هذا المبلغ كمنح تحفيزية للعمال.

وأوضح علاش أنه ولأول مرة في تاريخ الجوية، لم يتم كراء طائرات، باعتبار أنه تم الاعتماد على الأسطول الجوي الجزائري في نقل المسافرين والحجاج من دون تسجيل أية تجاوزات أو اختلالات في الرحلات.

وقال المسؤول، إن هذه الأموال التي تم رصدها لعملية كراء طائرات من دول أجنبية، سيتم توزيعها على عمال الجوية، نظيرة المجهودات المبذولة، خلال تأطيرهم لموسم الاصطياف وموسم الحج لسنة 2018، حيث سيستفيد من هذه المنحة حوالي 10 آلاف عامل.

وقال علاش «الجوية الجزائرية فضلت الاحتفاظ بأموالها، والاعتماد على طائراتها لنقل المسافرين، خاصة خلال عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، بدل كراء طائرات من دول أجنبية وتحويل الأموال للطرف الأجنبي»، مشيرا إلى أن فائدة هذه الأموال ستكون من نصيب عمال الجوية.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لنقابة الخطوط الجوية، سعيد كعونين، في اتصال مع «النهار»، أمس، أن حوالي 10 آلاف عامل سيستفيدون من منحة تقدر بـ40 ألف دينار، نظير المجهودات المبذولة خلال هذه الفترة، وسيتم توزيع هذه المنح على المستفيدين، بعد نجاح عملية تأطير موسم الحج والاصطياف لهذه السنة.

وأضاف المتحدث، أن النقابة وعدت إدارة الخطوط الجوية بتقديم خدمات في المستوى، وضمان السير الحسن للجوية الجزائرية، قصد تفادي كراء الطائرات من دول بالخارج، شريطة أن تكون هناك تحفيزات للعمال، وهو ما ستقوم به مصالح علاش، وذلك بعد انقضاء فترة الصيف لسنة 2018.