4 مليار دولار.. خسائر القارة السمراء بسبب كورونا

كبد تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء أزيد من 4 مليار دولار.

ووفق احصائيات منتدى إدارة الضرائب الإفريقية فإن دول القارة الإفريقية تسجل خسائر تصل إلى نحو 4 مليارات دولار للعائدات الجمركية في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وجاء في تقرير المنتدى، الذي نشر اليوم الاحد، فإنه وبحلول نهاية شهر ديسمبر 2020 ستحصي دول القارة السمراء الـ54 خسائر لعائداتها الجمركية قد تصل إلى 3.99 مليار دولار.

وأشار ذات التقرير أن الخسائر الجمركية للقارة خلال الفترة بين شهري فبراير وأفريل الماضيين، قدرت بنحو 1.09 مليار دولار لدول القارة مجتمعة.

كما اوضح ذات التقرير ايضا أن الدول التي يقل ناتجها المحلي الإجمالي عن 100 مليار دولار فقدت أكثر من 968 مليون دولار عائدات جمركية للفترة ذاتها.

ودعا المنتدى الى تكثيف ضوابط ما بعد التخليص الجمركي أثناء وبعد مرحلة وباء كورونا، مثلما فعلت اليابان التي ضاعفت عائداتها الضريبية خلال 10 سنوات.

كما شدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا في العمليات الجمركية لمضاعفة العائدات.