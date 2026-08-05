4 منها قيد الإخماد.. تسجيل 54 حريقا في يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية 54 حريقا عبر الوطن. حيث تم منذ ليلة أمس الثلاثاء إخماد 50 حريقا فيما بقيت 4 بؤر مشتعلة.

وحسب الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية، حزم التبن وبساتين النخيل إلى غاية الساعة 07:00 صباحاً، فقد تم تسجيل 54 حريقاً. أين تم إخماد 50 حريقاً. فيما بقيت 4 بؤر للحرائق متواصلة.

وتتوزع الحرائق المتبقية عبر ولايات تيزي وزو (1)، و جيجل (3). حيث تم تسجيل حريق بولاية تيزي وزو، بلدية عين الحمام حريق غابة، في مرحلة معالجة وتبريد البؤر المتبقية..

أما بولاية جيجل، فقد تم تسجيل حريق أدغال وأحراش ببلدية العنصر وهو في مرحلة معالجة وتبريد البؤر المتبقية. بلدية وجانة: حريق أدغال وأحراش، العملية متحكم فيها حاليا. بلدية أولاد رابح “منطقة بوشكر”: حريق غابة، في مرحلة معالجة وتبريد البؤر المتبقية .

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