4 مواقع أثرية مقترحة للتصنيف ضمن التراث الوطني في قالمة

تم اقتراح 4 مواقع أثرية تقع عبر 3 بلديات بولاية قالمة لأجل تصنيفها ضمن التراث الوطني.

و أوضح المدير للثقافة بالولاية لدى تقديمه عرض حول قطاع الثقافة خلال الدورة العادية الثالثة لسنة 2018 للمجلس الشعبي الولائي.

أن المواقع المقترحة هي كل من المسجد العتيق ببلدية قالمة، الذي يؤرخ للعمارة الدينية في الفترة العثمانية.

والمسرح الجهوي بذات البلدية الذي يعود بناؤه لسنة 1880، اما الموقعين الآخرين يتعلقان بكل من عين تحمامين ببلدية مجاز الصفاء وموقع رأس الماء ببوحشانة.

واردف بأن حصول هذه المواقع على التصنيف وطنيا من شأنه أن يمكن من تثمينها وحمايتها وفتحها أمام الاستغلال السياحي والثقافي.

مذكرا بأن عدد المواقع المصنفة حاليا عبر الولاية إلى 14 موقعا أثريا حظيت بالتصنيف من 1900 وإلى غاية سنة 1993.

وأفاد بأن الفترة الاستعمارية تم خلالها تصنيف 6 مواقع وهي المسرح الروماني والحمامات الرومانية بمدينة قالمة المصنفين سنة 1900.

والمقبرة الميغاليتية ببلدية الركنية المصنفة في نفس السنة ،إضافة إلى موقع “غار جماعة” الطبيعي ببلدية بوهمدان والمصنف سنة 1927.

ومدينة تيبيليس بسلاوة عنونية المصنفة سنة 1952 والمسبح الروماني بهيليوبوليس المصنف في 1954.

و أضاف بأن التصنيف في مرحلة الاستقلال شمل موقع الشلال الطبيعي ببلدية حمام دباغ سنة 1993.

في حين أن بقية المواقع المصنفة الأخرى تم تصنيفها سنة 1999.

وتقع ببلديات قالمة وبن جراح وسلاوة عنونة وعين العربي وبوحشانة وبني مزلين.