سيطر المنتخب الوطني العسكري على مجريات البطولة العالمية العسكرية للعدو الريفي بالمجر، بحصده لـ 4 ميداليات.

وتصدر المنتخب الوطني المراتب الأولى حسب الفرق في العدو الريفي بنوعيه الطويل والقصير.

كما تحصل على لقب بطل العالم في العدو الريفي لسنة 2017 ونال الكأس الممتازة العسكرية.

وأحرز كل من الدركي عون قرين على ميدالية ذهبية، والرقيب بوروينة خير الدين على ميدالية فضية.

أما اختصاص العدو القصير، فأحرز الرقيب عبود رابح ميدالية فضية، والعريف الأول بوشيشة هشام ميدالية برونزية.

ويسدل الستار البطولة العالمية العسكرية السابعة والخمسون للعدو الريفي للمجلس الدولي للرياضة العسكرية اليوم 7 نوفمبر.