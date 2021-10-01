4 نسوة يقتحمن منزل امرأة ويستولين على أموال ومجوهرات في برج بوعريريج!

إحداهن وضعت خنجرا في رقبة ابنة الضحية وهدّدت بذبحها

تمكنت مصالح أمن دائرة منصورة في ولاية برج بوعريريج، من توقيف مجموعة من النساء في قضية تكوين جماعة أشرار، والسرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض، النصب والاحتيال باستعمال الشعوذة، والسرقة بالتعدد مع استحضار مركبة.

العملية تمت بعد تقديم شكوى عن سرقة منزل من طرف امرأتين مجهولتي الهوية، ومباشرة بعد التبليغ باشرت مصالح أمن الدائرة بالتحقيقات، التي أفضت إلى الوصول للفاعلين والمركبات التي استعملت في العملية.

وحسب التصريحات المقدمة من طرف الضحايا، وهما الأم وبناتها، فإن المرأتان التقت بهما الأم في وسط المدينة وتقربتا منهما بهدف الاستفسار عن الطريق في منتصف النهار، وإذا بشريكتين أخريين تقتحمان منزلهما بحجة شرب الماء فقط.

وعند دخول غرفة الضيوف، قامت إحداهن بإخراج سلاح أبيض والتهديد به والاستيلاء على مبلغ مالي ومجموعة من المجوهرات، وغادرتا المكان وقامتا باقتياد إحدى الضحايا معهما، أين كانت إحداهن تحمل السلاح الأبيض وضعته تحت الحقيبة اليدوية وبقيتا يهددانها بالقتل إلى غاية وصولهما لمكان تواجد المركبة وأخليا سبيلها.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهن أمام النيابة المحلية، أين صدر أمر بإيداع الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر كل من المدعوة “ف.و” 33 سنة المقيمة في غيليزان والمدعوة “ب.ب.ف” 26 سنة المقيمة بمعسكر، في حين، المدعوة “ت” والمدعوة “هـ” لا تزالان في حالة فرار.